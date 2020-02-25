Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Власти США рассматривают возможность сокращения масштабов южнокорейско-американских военных учений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Известно, что данное заявление глава Пентагона сделал на пресс-конференции после встречи с южнокорейским коллегой Чон Гён Ду.

«В настоящее время данный вопрос обсуждают командующий войсками США на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс и председатель Объединённого комитета начальников штабов Пак Хан Ги. Данные меры приняты в связи с распространением коронавируса нового типа по стране», — сообщил Марк Эспер.

Известно, что Южная Корея и США планировали провести совместные учения 9 марта.

В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду сообщил, что страны продолжат различными способами добиваться сохранения совместной обороноспособности и союза.