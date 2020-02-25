Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп наиболее жестко относится к России среди президентов Соединенных Штатов за последнее время, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«На моей памяти не было ни одного президента, который бы более жестко относился к России, чем президент Дональд Трамп», — сказал Пенс, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что на прошлой неделе власти США «ввели дополнительные санкции против российской торговой нефтяной компании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов США ввело санкций против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading, являющейся структурой «Роснефти», за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру». В России заявили, что не примут очередного «экономического хамства» со стороны Вашингтона.

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