Оренбург, , 09:20 — REGNUM В Оренбургской области нарастает внутрипартийный конфликт в отделении «Справедливой России». О своем выходе из состава партии в полном составе заявило молодежное социал-демократическое движение «Справедливая Сила». Информация опубликована на официальной странице партии в соцсети.

Решение о ликвидации регионального отделения принято на общем собрании членов регионального отделения «Справедливой силы». Председатель регионального отделения «Справедливой Силы» Антон Пахомов заявил, что молодежь не хочетработать в условиях тоталитарного режима и полного отсутствия политической корректности со стороны ставленника Оксаны Набатчиковой (депутат Заксобрания от ЛДПР) — Верой Рындиной.

Стоит отметить, что депутат Заксобрания Набатчикова покинула ряды ЛДПР в январе 2020 года. Слухи о возможном руководстве реготделением партии «Справедливая Россия» она опровергла, вместе с тем подчеркнув, что будет помогать партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Оренбуржье прошло две регирнальных партконференции, где решался вопрос о председателе. Сторонники экс-главы отделения Сергея Яцыны проголосовали за Яцыну, а на второй конференции председателем избрана Вера Рындина, которая заявила о нелегитимности собрания соратников Сергея Яцыны.

Добавим, в начале 2020 года реготдление «Справедливой России» заявило о готовящейся перезагрузке и подготовке к выборам.

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