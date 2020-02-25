Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» наиболее популярна среди жителей Грузии, но «Единое национальное движение» (ЕНД), основанное экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, находится на втором месте в рейтинге. Об этом говорится в опросе французской компании IPSOS, опубликованном 24 февраля на телеканале «Мтавари архи».

Опрос показал, что «Грузинскую мечту» готовы поддержать 34% опрошенных, а ЕНД — 29%. Следом идут «Европейская Грузия» — 10%, «Лейбористская партия» — 6%, «Альянс патриотов» — 5%, «Лело для Грузии» и «Гирчи» — по 3%, «Гражданское движение» Алеко Элисашвили и «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе — по 2%, а у партий «Республиканцев», «Консерваторов» и «Свободной Грузии» — около 1%.

По мнению журналистов канала, в целом за прозападные оппозиционные партии готовы проголосовать 55% населения страны, а правящая партия сможет набрать только 39%.

Сообщается, что было опрошено 1500 человек с 27 января по 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года в Грузии должны пройти парламентские выборы.