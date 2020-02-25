Париж, , 09:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с гражданкой Пакистана Азией Биби, которая попросила политического убежища во Франции, сообщили в Елисейском дворце.

Ожидается, что встреча с главой государства состоится в пятницу, 28 февраля 2020 года.

В настоящее время Азия Биби приехала в Париж, чтобы представить свою книгу «Наконец-то свободна!».

«Мы просили оправдать Азию Биби и действовали вместе с нашими европейскими и канадскими партнерами для её освобождения», — отметили в Елисейском дворце.

Кроме того, во вторник, 25 февраля, Азия Биби получит из рук мэра французской столицы Анн Идальго почетный диплом города Парижа, который был присужден ей ещё в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Азия Биби была приговорена к смертной казни за оскорбление исламской веры. В октябре 2018 года она была оправдана Верховным судом Пакистана.

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