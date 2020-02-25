Обь, Новосибирская область, , 09:17 — REGNUM Депутаты новосибирского города Обь выбрали нового мэра. Выборы прошли на сессии горсовета Оби сегодня, 25 февраля. Новым главой города стал ранее работавший заместителем председателя городского совета депутатов Павел Буковинин, сообщают «Вести Новосибирск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теперь уже бывший глава Оби Александр Мозжерин отказался от участия в конкурсе на кресло мэра. Пост мэра он занимал с 2015 года.

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На вакантное место претендовали четыре человека: начальник управления градостроительства, главный архитектор города Андрей Беляков, вице-председатель горсовета Павел Буковинин, главный специалист контрольно-правового управления Алексей Зайцев и главный специалист по ведению информационных систем Игорь Починков.

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