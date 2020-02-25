Новосибирск, , 09:02 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания с членами регионального правительства заявил о необходимости усилить подготовку к борьбе с весенним паводком.

«Судя по всему, паводок в этом году будет тяжёлый. Противопаводковые мероприятия уже сегодня надо усиливать, — сказал Травников. — Необходимы запасы материалов, мобилизация техники для оперативной ликвидации всех возможных подтоплений участков дорог и для предотвращения размыва участков дорог».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с Территориальным управлением автомобильных дорог решили вдвое увеличить запас водопропускных металлических труб. МЧС совместно с ТУАД отрабатывает меры для оперативного сброса воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бердске в зоне подтопления находятся 412 домов частного сектора и 35 многоквартирных домов.

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