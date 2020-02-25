Кампала, , 09:05 — REGNUM Открытия пограничного пункта Катуна-Гатуна между Угандой и Руандой так и не произошло, поскольку лидеры двух стран не смогли достичь окончательного соглашения по разрешению пограничного конфликта, разгоревшегося в феврале 2019 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, представители Руанды настаивали на своем требовании к властям Уганды полностью расследовать возможность присутствия руандийских диссидентов на угандийской земле и принять меры для обеспечения их устранения.

В совместном коммюнике, выпущенном по итогам прошедших 21 февраля переговоров президента Уганды Йовери Мусевени и президента Руанды Поля Кагаме, указывалось, что Уганда проведет проверку по этому вопросу в течение 30 дней, и в зависимости от того, как быстро это будет осуществлено, в том же месте будет созвано другое совещание, по итогам которого в течение 15 дней граница между странами будет вновь открыта.

«Если эти обвинения будут доказаны, правительство Уганды примет все меры, чтобы остановить их [диссидентов] и предотвратить повторение этого [проникновения в Уганду]. Эта операция должна быть проверена и подтверждена Специальной министерской комиссией по осуществлению Меморандума о взаимопонимании в Луанде [Ангола]», — говорится в заявлении.

В саммите приняли участие два посредника — президент Анголы Жуан Лоуренсо и Феликс Чисекеди из Демократической Республики Конго.

Напомним, что дипломатические представители Руанды утверждают, что граждане страны, которые намерены свергнуть действующее правительство в Кигали, используют Уганду для выполнения своей миссии.

По информации репортеров, встреча президентов Мусевени и Кагаме стала 10 ключевым раундом переговоров, которые два лидера провели для налаживания отношений между Угандой и Руандой за последние два десятилетия.

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