Таллин, , 08:53 — REGNUM Эстония не имеет территориальных претензий к соседним государствам, в том числе к России, заявила президент республики Керсти Кальюлад в своей речи по случаю 102-й годовщины независимости страны.

По ее словам, построение безопасности Эстонии началось после ухода из республики советских войск.

Тогда бывший премьер-министр страны Андрес Таранд заявил, что власти Эстонии должны идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны. Однако это не означает отказа от Тартуского мирного договора, заявила Кальюлад.

«Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно условиям данного договора, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того, как балтийская республика вошла в состав СССР в 1940 году, эти территории отошли РСФСР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что договор был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года, после чего вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно, и договор утратил свою силу.

Читайте также: Власти Эстонии не хотят ратифицировать пограничный договор с Россией