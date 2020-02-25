Багдад, , 08:54 — REGNUM Представители сил пешмерга Иракского Курдистана достигли соглашения о сотрудничестве с министерством обороны Ирака, об этом 25 февраля сообщает Kurdistan24.

Курдские вооруженные формирования получат финансовую поддержку от Багдада, ранее задерживаемую.

«Решение направить финансовые взносы для пешмерга укрепит доверие и усилит сотрудничество в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении, опубликованном министерством обороны Ирака.

Напомним, согласно иракской конституции курдские пешмерга являются частью вооруженных сил Ирака, однако де-факто неподконтрольны Багдаду. Тем не менее, согласно закону, они финансируются из бюджета страны.

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