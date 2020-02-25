Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Американским избирателям предстоит выбирать между Дональдом Трампом и Берни Сандерсом, то есть «между свободой и социализмом». Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в ходе выступления в Вашингтоне.

По его словам, голосование на выборах президента США будет означать выбор между двумя мирами. Так, лидер президентской гонки среди демократов Сандерс, по словам Пенса, верит в социализм и административно-командную экономическую систему. Нынешний президент Трамп верит в свободу и свободные рынки.

«Мы превратим их в выборы между свободой и социализмом, и я абсолютно уверен, что американский народ снова выберет свободу», — полагает Пенс.

Вице-президент раскритиковал Сандерса, в частности, за поддержку некоторых программ кубинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 59-е по счёту выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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