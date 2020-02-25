Сеул, , 08:44 — REGNUM 25 февраля около 9:00 по местному времени израильский чартерный самолёт вернул в Южную Корею 220 южнокорейских туристов, находившихся в Израиле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, второй чартерный самолёт доставит еще около 200 южнокорейцев во второй половине дня.

Напомним, что 23 февраля в правительстве Израиля заявили, что вернут на родину всех граждан Южной Кореи, находящихся в стране, в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Отмечается, что существует вероятность отправки третьего чартерного самолета, поскольку в Израиле будут находиться еще около 400−500 человек.