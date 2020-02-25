25 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 08:35 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана, побывали в минувшие выходные в Ватикане. Их принял папа Римский Франциск, а также государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Как говорится в официальном сообщении Зала печати Святого престола, в ходе беседы «стороны выразили удовлетворение развитием существующих двусторонних отношений, в частности, сотрудничеством в культурной сфере, а также высоко оценили деятельность Католической церкви в стране». На встрече в государственном секретариате были рассмотрены вопросы «регионального и международного характера, с особым вниманием к важной роли межкультурного и межрелигиозного диалога в интересах мирного сосуществования между различными религиозными и этническими группами».

Сайт президента Азербайджана

Так видит повестку ватикано-азербайджанских отношений Святой престол. Немного иначе ее представляют в Баку. Комментируя визит президентской четы, исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов сообщил, что «высокая оценка заслуг Азербайджана, его развития, в частности, вклада страны в области развития межцивилизационного диалога руководством такой страны, как Италия, сыгравшей выдающуюся роль в формировании мировой цивилизации, в ходе многочисленных встреч, проведенных президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита, по праву наполняет сердца азербайджанцев безмерной гордостью. С этой точки зрения, знаменателен тот факт, что папа Римский и государство Ватикан отдельно отметили деятельность первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в сфере развития межцивилизационного и межкультурного диалога».

Возможно, это не просто дань восточным традициям, но и намек на дальнейшее укрепление политического авторитета Мехрибан Алиевой в Азербайджане, о чем исполнительный секретарь правящей партии счел нужным сообщить внутренней аудитории. Есть и другое. На сайте президента Азербайджана сообщается, что во время встречи Алиева с кардиналом Паролином он «еще раз довел до внимания позицию нашей страны, связанную с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Он подчеркнул, что Армения проводит деструктивную политику в регионе. Глава нашего государства отметил, что в настоящее время армянская сторона выступает с противоречивыми заявлениями, которые наносят вред переговорному процессу. Он подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами и принципами международного права и Хельсинкским заключительным актом в рамках территориальной целостности Азербайджана». Правда, как отреагировал на эти слова госсекретарь, понять невозможно.

Баку — не единственный в Закавказье, кто разыгрывает с Ватиканом карту территориальной целостности. Постоянно об этом же во время контактов со Святым престолом говорит Тбилиси. Так, в конце декабря 2019 года в Грузии пробыл три дня Паролин. Это был его первый визит, он провел встречи с руководством страны и духовенством Грузинской православной церкви. Кардинала, как сообщали грузинские издания, отвезли к «административной границе, отделяющей Цхинвальский регион от остальной части Грузии». В поездке его сопровождали государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава). «Его визит сюда — это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии», — заявила Цихелашвили.

Пьетро Паролин и премьер-министр Грузии Георги Гахария Gov.ge

Об этом же говорилось в заявлении МИД Грузии по итогам посещения страны в октябре 2018 года секретаря Святого престола по отношениям с государствами: «По словам архиепископа Галлахера, Святой престол твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и обеспокоен сложной ситуацией на оккупированных территориях Грузии, откуда продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, включая ограничения на свободное передвижение и отправление религиозных обрядов, а также запреты на обучение родному языку». Ни тогда, ни в декабре 2019 года со стороны Ватикана каких-то опровержений такого обратного цитирования не поступало. Баку таким вниманием Святого престола к своей проблеме территориальной целостности похвастаться не может. Поэтому заявление Алиева в связи с нагорнокарабахской проблемой о том, что «Армения проводит деструктивную политику в регионе» и «противоречивые заявления» Еревана, рассчитано, скорее, на закавказскую аудиторию, причем не только на армянское общество.

Как ранее писало ИА REGNUM, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности во время открытой дискуссии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Алиев вспомнил, как карабахский Ибрагим-хан в 1805 году подписал соглашение с российским генералом Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана «как независимая страна перешло в подчинение Российской империи». Но тогда в период обострения отношений между Персией и Оманской империей русские дипломаты пытались убедить Персию в необходимости создания в Закавказье «грузино-армянского царства» в качестве буфера. При этом выступление Алиева на Мюнхенской конференции подверг критике грузинский политолог Давид Акубардия. Эксперт вспомнил о проблемах расположенного на границе с Азербайджаном грузинского монастырского комплекса Давида Гареджи. Он отметил, что на территории Кавказской Албании «проживало множество народов, и ее западные области были грузинскими».

Монастырский комплекс Давида Гареджи Manula

Иначе говоря, христианский фактор для Закавказья не ушел в прошлое, он остается важным и по сей день. Не исключено, что это принимает во внимание и Ватикан, когда молча выслушивает реплики Баку по поводу нагорнокарабахской проблемы. Впрочем, кое-чего этими высказываниями и визитом в Ватикан азербайджанскому президенту удалось добиться. Им предали гипертрофированное значение некоторые армянские силы, оппозиционные Пашиняну, заявив, что «сближение Азербайджана с Ватиканом является довольно примечательным посланием и вызовом армянской дипломатии, которая за последние два года потерпела серьезную неудачу. Конечно, армянские политические власти внесли свой «вклад» в этот вопрос из-за импульсивного поведения премьер-министра, заявлений и недальновидной кадровой политики. Получается, что Азербайджан перехватил флаг Ватикана у Армении в регионе». А вот грузины пока не реагируют. Но надолго ли?