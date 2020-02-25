Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Согласованных кандидатов в депутаты по мажоритарным округам Тбилиси намерена представить объединённая оппозиция во время протестной акции 4 апреля. Об этом 24 февраля рассказал один из лидеров «Республиканской партии Грузии» Давид Бердзенишвили в эфире канала «Палитраньюс».

»Акция будет однодневной, и никаких палаток. Это старт избирательной кампании. … Возможно, мы назовем и согласованных кандидатов в мажоритарные депутаты в масштабе Тбилиси», — рассказал о планах оппозиции Бердзенишвили.

Он отметил, что одна из партий, «Лело для Грузии», еще находится на этапе формирования, и ее представители попросили перенести объявление оппозиционных кандидатов на более поздний срок. Бердзенишвили высказал предположение, что этой партии смогут отчасти пойти на уступки, но ждать одну партию остальные не смогут. Также он подчеркнул, что в списках объединенной оппозиции будет больше всего кандидатов от «Единого национального движения», основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция Грузии считает, что голосование по мажоритарным округам приносит правящей партии «Грузинская мечта» дополнительные места в парламенте. Не добившись перехода на пропорциональную систему, оппозиционные партии намерены выставить единых кандидатов-мажоритарщиков.

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