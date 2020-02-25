Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Американские сенаторы-демократы призвали ввести санкции против России и президента РФ Владимира Путина за якобы продолжающееся «вмешательство в выборы» в США. Об этом говорится в обращении сенаторов к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, сообщает 25 февраля новостной портал Axios.

Отмечается, что письмо подписали лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер, представляющий штат Нью-Йорк, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (штат Нью-Джерси) и сенатор Шеррод Браун (штат Огайо).

Они указали на необходимость ввода санкций против тех, кто ответственен за «продолжающееся вмешательство в выборы, включая Владимира Путина». Сенаторы полагают, что иные меры окажутся уходом Помпео и Мнучина от ответственности. Авторы обращения подчеркнули, что речь идёт о защите от серьёзной угрозы национальной безопасности и целостности избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что версия о попытках России вмешаться в предстоящие американские выборы не имеет ничего общего с правдой. Такого рода «параноидальные сообщения» будут появляться чаще по мере приближения даты выборов американского президента, добавил он.

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