Париж, , 08:00 — REGNUM Франция приветствует формирование правительства национального единства в Южном Судане, достигнутое благодаря компромиссным усилиям всех южносуданских сторон, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Этот обнадеживающий первый шаг должен позволить добиться решительного прогресса на пути к прочному миру в этой стране», — говорится в заявлении МИД Франции.

Ожидается, что в переходный период новое правительство будет играть важную роль в осуществлении реформ, согласованных в обновленном мирном соглашении 2018 года.

«Франция стоит рядом с Южным Суданом, чтобы поддержать государство на этом этапе. Париж вновь заявляет о своей поддержке усилий стран региона, межправительственного органа по вопросам развития и Африканского союза по оказанию поддержки в осуществлении обновленного мирного соглашения», — отмечает французское ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция высоко оценила усилия, направленные на формирование переходного правительства национального единства в Южном Судане.

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