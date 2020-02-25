Вашингтон, , 07:53 — REGNUM О наличии «большой аферы» между представителями Демократической партии США и спецслужбами заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По мнению главы Белого дома, целью сговора является атака и по нему лично, и по сенатору Берни Сандерсу, занимающему первые позиции среди демократического списка кандидатов в президенты США.

« Они предположительно сказали Сумасшедшему Берни, что Россия смотрит на него, а не на меня, — пишет Трамп . — Это большая афера между разведкой и демократами».

«Они хотят выхода Берни и ненавидят Трампа», — уверен президент США.

Ранее сообщалось, что участника праймериз от демократов Берни Сандерса проинформировали о якобы имеющихся попытках Москвы помочь ему на выборах.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил «параноидальность» подобных заявлений и сожаления по этому поводу в администрации президента РФ.