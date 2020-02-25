Токио, , 07:28 — REGNUM Работа на дому позволит создать необходимые условия для препятствия распространению коронавируса в Японии. Об этом, выступая перед журналистами в Токио, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По мнению Суга, необходимо продумать условия перевода максимально возможного количества сотрудников министерств и госучреждений на надомную работу. Соответствующий режим снизит количество людей на городских транспортных потоках, что создаст благоприятные условия для сдерживания коронавируса.

Ранее сообщалось о планах правительства по закрытию школ в районах, где имеются инфицированные коронавирусом больные.

Напомним, по последним данным, в Японии 851 зараженный коронавирусом больной, из них более 600 человек — это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.