Курган, , 07:16 — REGNUM В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Об этом сообщает портал «Область 45».

В программе рабочего визита премьер-министра России — оценка промышленного потенциала региона с посещением нескольких предприятий. Министр здравоохранения обсудит с коллегами состояние курганской медицины.

Отмечается, что в Москву первые лица правительства России вернутся вечером.