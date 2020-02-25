Вашингтон, 25 февраля 2020, 06:33 — REGNUM Посольство РФ в США выразило озабоченность по поводу необоснованных обвинений России во «вмешательстве» в выборы президента США. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Также сообщается, что Россия не «вмешивается» во внутренние дела других стран. Посольство призвало американских политиков «прекратить голословные обвинения».
Дипломаты напомнили, что антироссийская риторика уже привела к «беспрецедентной деградации двусторонних отношений».
Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США очередным примером охоты на ведьм.
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