Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Посольство РФ в США выразило озабоченность по поводу необоснованных обвинений России во «вмешательстве» в выборы президента США. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Посольство России в Соединённых Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» России в выборы США», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что Россия не «вмешивается» во внутренние дела других стран. Посольство призвало американских политиков «прекратить голословные обвинения».

Дипломаты напомнили, что антироссийская риторика уже привела к «беспрецедентной деградации двусторонних отношений».

Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США очередным примером охоты на ведьм.

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