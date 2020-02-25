Москва, , 06:30 — REGNUM О нецелесообразности принятия по ливийскому конфликту «резолюции ради резолюции» заявил представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщают «Известия».

Комментируя позицию Москвы, которая воздержалась при голосовании по ливийской резолюции, Гатилов заявил следующее: «Мы с самого начала говорили о контрпродуктивности поспешного принятия этого документа. Задача не в том, чтобы принять резолюцию ради резолюции».

По словам дипломата, не было получено четкого согласия противоборствующих сторон на предложенную схему урегулирования. Не было продумано также механизма контроля за выполнением условий перемирия. Именно поэтому не приходится рассчитывать на «легкую реализацию» соответствующей резолюции.

«Мы никоим образом не блокировали решение», — подчеркнул Гатилов, отметив, что российское представительство в ООН считает его преждевременным.

Ранее похожее объяснение дал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небендзя.

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