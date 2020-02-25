Сеул, 25 февраля 2020, 06:12 — REGNUM Цель США наращивать сотрудничество для полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи Чон Гён Ду.
Как сообщало 18 февраля ИА REGNUM, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что провал политики администрации президента США Дональда Трампа по отношению к КНДР был неизбежен.
Читайте ранее в этом сюжете: Провал политики США по отношению к КНДР был неизбежен — Джон Болтон