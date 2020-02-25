Сеул, , 06:12 — REGNUM Цель США наращивать сотрудничество для полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи Чон Гён Ду.

«Мы подтверждаем наше намерение поддерживать надёжную оборону и усиливать координацию на пути к общей цели — полной денуклеаризации КНДР», — сказал Экслер.

Как сообщало 18 февраля ИА REGNUM, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что провал политики администрации президента США Дональда Трампа по отношению к КНДР был неизбежен.

Читайте ранее в этом сюжете: Провал политики США по отношению к КНДР был неизбежен — Джон Болтон