Новосибирск, , 05:22 — REGNUM Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как в 2018 и 2019 году использовались средства областного бюджета на объекты дорожной инфраструктуры. Проверка показала, что из 12 731,2 км автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности 63,3% или 8 056,3 км не отвечают нормативным требованиям, а из 14 630,2 км автомобильных дорог местного значения — 3 296,3 км или 22,5%, не соответствует нормативным требованиям 56 мостов из 271 или 20,6%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2018 году из 24-ти целевых индикаторов госпрограммы, не достигнуты результаты по 13-ти. При этом, согласно сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области за 2018 год реализация ГП «Развитие автомобильных дорог» признана эффективной», — приводит пример КСП.

Кроме того, в рамках исполнения госконтракта, заключённого региональным минтрансом с ООО «МераТех», проведён независимый контроль качества выполненных дорожных работ подрядными организациями в 2018 году: из 388 проверенных объектов муниципальной собственности выявлены несоответствия по 155-ти (39,9%) объектам.

Ряд нарушений и недостатков установлен и в работе муниципальных заказчиков, подрядных организаций.

По данным КСП региона, автодорожная сеть Новосибирской области на 1 января 2019 года составляла 27 361,4 км. Доходы дорожного фонда в 2018 году исполнены в объёме 13 379 855,2 тыс. рублей (100,9% плана), с ростом к 2017 году на 1 945 180,5 тыс. рублей (17,0%), за 10 месяцев 2019 года — в объёме 11 564 587,2 тыс. рублей (60,0% плана).

Отчет Контрольно-счетной палаты направлен в законодательное собрание и губернатору Новосибирской области.