Москва, , 05:20 — REGNUM Российская делегация в ООН поднимала вопрос о переносе отдельных органов ООН с территории США на другие площадки, заявил представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщают «Известия».

"Мы поднимали вопрос о переносе работы отдельных органов ООН из Нью-Йорка на альтернативные площадки», — сообщил Гатилов. По словам дипломата, никакого решения по этому вопросу принято не было, тем не менее большинство стран разделяют озабоченность Москвы по этому поводу.

Несмотря на то, что перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка не возможен по целому ряду как организационных, так и бюджетных причин, отдельные органы перенести имело бы смысл.

«Например <перенос> комиссии ООН по разоружению или разоруженческого Первого комитета Генассамблеи ООН, в Вену или Женеву, где обстановка более благоприятная», — предположил Гатилов.

Представитель РФ в Женеве отметил также, что США неоднократно злоупотребляли ролью страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям России, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР и некоторым других.