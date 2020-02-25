Вашингтон, 25 февраля 2020, 04:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа осудила высылку американских журналистов из Китая и пригрозила ответными мерами. Об этом сообщил представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот, передает The New York Times.
«Соединенные Штаты осуждают высылку Пекина трех иностранных корреспондентов Wall Street Journal», — заявил Уллиот. По его мнению, произошедшее является еще одной «попыткой контролировать прессу».
«Соединенные Штаты рассматривают ряд ответов на этот вопиющий акт», — добавил представитель администрации Трампа.
Напомним, о высылке трех журналистов из КНР стало известно 19 февраля, когда об этом сообщил МИД Китая. К депортации китайские власти прибегли после публикации изданием The Journal материала о коронавирусе, заголовок которого являлся оскорблением для китайского народа.