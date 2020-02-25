Бердск, Новосибирская область, , 04:31 — REGNUM Из администрации Бердска увольняется вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

По данным «Курьер.Среда.Бердск», он в той же должности переходит в администрацию Новосибирского района.

«Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска. Замглавы по соцполитике Сергей Носов знаменит и другими афоризмами, отражающими, по его словам, русский характер», — уточняет СМИ.

К работе в администрации Новосибирского района Носов приступит с 3 марта.