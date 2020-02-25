Москва, , 04:29 — REGNUM США должны в ООН более чем миллиард долларов взносов, что делает их самым крупным неплатильщиком и ставит под угрозу работу организации. Об этом заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Давайте не будем забывать, что Америка — самый крупный должник в ООН, — заявил Гатилов. — …США не исполняют своих финансовых обязательств».

По словам постпреда РФ, долг Вашингтона копился в течение нескольких лет. Политики неплатежей придерживалась не только администрация президента США Дональда Трампа, но и его предшественника. «Регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы», — пояснил Гатилов.

Напомним, несмотря на регулярное невыполнение обязательств перед Организацией объединенных наций, США периодически используют в собственных интересах тот факт, что основная штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Неоднократно сообщалось о невыдаче американских виз участникам делегаций стран-членам ООН.