Женева, Швейцария, , 03:30 — REGNUM Ситуацию в Сирии и предстоящие 75-летие окончания Второй мировой войны обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем в Женеве. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН», — сообщается на сайте ведомства.

Также сообщается, что в беседе стороны уделили внимание дате — 75-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН.

«Стороны подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщало 24 февраля ИА REGNUM, Лавров обсудит с Гуттеришем ситуацию в Сирии. Дискуссия состоится в рамках сессии Совета ООН по правам человека.

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