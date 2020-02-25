Берлин, , 02:39 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп способен нанести ущерб демократии и будущему США, заявила бывший соперник Трампа на выборах в 2016 году от Демократической партии США Хиллари Клинтон, передает Agence France-Presse.

«Я поддержу кандидатуру нашей партии, потому что я думаю, что наш нынешний президент представляет собой явную и существующую опасность для демократии и нашего будущего», — заявила бывший госсекретарь США на Берлинском кинофестивале, где демонстрировался документальный фильм по ее биографии.

Клинтон отметила также, что иностранные государства будут все больше пытаться оказать давление на волеизъявление американских граждан, и призвала соотечественников к бдительности.