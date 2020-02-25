Москва, , 00:36 — REGNUM Наблюдательный полет в рамках Договора об открытом небе проведут представители США, Канады и Норвегии с 25 по 29 февраля, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет пройдет на шведском самолете наблюдения СААБ-340, не предназначенному для применения оружия. Вылеты пройдут с подмосковного аэродрома Кубинка. Как сам летательный аппарат, так и установленная на нем аппаратура прошли освидетельствование международных специалистов с участием представителей РФ.

Сообщается, что во время полета на борту будут присутствовать и российские специалисты, которые смогут проконтролировать соблюдение заранее согласованных параметров полета и использование предусмотренной договором аппаратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Марк Эспер заявил 21 февраля о том, что Россия якобы годами не соблюдает Договор по открытому небу. Напомним, Вашингтон считает нарушением соглашения запреты Москвы на полеты в 10 км от границ с Южной Осетией и Абхазией и ограничивает полеты над Калининградской областью.

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