Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Власти американского города Коста-Меса обратились в суд с требованием запрещения размещения эвакуированных из Китая граждан США зараженных коронавирусом, об этом 24 февраля сообщает The New York Times.

«Жители города испытывают сострадание, но не намерены соглашаться на то, чтобы их город использовался для решения проблем, их не касающихся», — заявила мэр города Кэрин Фоли в комментарии изданию.

Напомним, коронавирус был обнаружен по меньшей мере у 34 граждан США, путешествующих на лайнере Diamond Princess. Смертельных случаев среди заболевших не зафиксировано.

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