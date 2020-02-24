Милан, Италия, , 23:41 — REGNUM Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает приём граждан и выдачу документов в связи с распространением в итальянской области Ломбардия коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом 24 февраля сообщается на официальной странице украинского диппредставительства в социальной сети Facebook.

«Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает приём граждан и выдачу документов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на принятие данного решения повлияло распоряжение, подписанное губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной и главой министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанцей, о введении мер по борьбе с распространением коронавируса на территории северной Италии.

Уточняется, что дипмиссия возобновит работу после соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в итальянской области Ломбардия от коронавирусной инфекции Covid-2019 в больнице скончался шестой человек. По состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано 224 подтвержденных случая выявления короновируса. В частности, 172 — в Ломбардии, 27 — в Венето, 18 — в Эмилии-Романье, 4 — в Пьемонте и 3 — в Лацио.

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