Ташкент, , 23:26 — REGNUM Указами президента Узбекистана Шавката Мирзиёева произведен ряд кадровых изменений в финансово-экономическом блоке правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, министром экономики и промышленности республики назначен Джамшид Кучкаров, до этого назначения трудившийся с 2017 года на должности министра финансов Узбекистана. Он совмещал эту должность с постом заместителя главы правительства.

Во вторник коллективу нового главу Минэкономпрома представит премьер-министр страны Абдулла Арипов. При этом Кучкаров сохранит должность вице-премьера.

Министром финансов назначен Тимур Ишметов, который до этого работал первым заместителем руководителя Минфина.

Предыдущий руководитель Минэкономпрома Ботир Ходжаев переведен советником премьер-министра республики по делам промышленности и кооперации.