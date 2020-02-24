Москва, , 23:23 — REGNUM В Минобороны России назвали недостоверной информацию о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиаудары по двум населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб 24 февраля. Об этом сообщается в заявлении российского военного ведомства.

«Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой «Сирийской обсерваторией по правам человека» о якобы нанесении 24 февраля с. г. ВКС России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствует действительности. Самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ подчеркивают, что появившаяся подобного рода информация от неправительственной организации Великобритании является «преднамеренным информационным вбросом».

Напомним, за минувшие сутки в российском Центре по примирению сторон в Сирии было зафиксировано 26 случаев нарушения режима прекращения огня и боевых действий в Идлибе со стороны вооруженных террористических группировок.

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