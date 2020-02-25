Лондон, , 10:16 — REGNUM 24 февраля в ходе саммита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в заседании которого также приняли участие главы правительств Сербии, Северной Македонии и односторонне отделившегося от Сербии края Косово, глава правительства Албании Эди Рама высказался в поддержку проекта создания Балканского мини-Шенгена.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал страны региона преодолеть существующие разногласия и сотрудничать во имя будущего.

«До 2014 года мы никогда не встречались друг с другом в настолько свободной атмосфере: без оружия, без ненависти, без кровопролития — для того, чтобы говорить о будущем. Конечно, у нас есть нерешенные проблемы, но мы должны работать вместе и должны вместе строить будущее для наших детей. Я не согласен с термином мини-Шенген, поскольку мы должны стать самыми рослыми в регионе. Это региональное пространство, на территории которого будут обеспечены четыре свободы передвижения», — заявил глава правительства Албании.

Напомним, предложенный президентом Сербии Александром Вучичем проект создания Балканского мини-Шенгена на территории не входящих в ЕС стран постюгославского пространства и Албании предполагает устранение барьеров для передвижения людей, товаров, капитала и услуг на территории этих государств. В настоящий момент, помимо Сербии, активными участниками проекта являются Северная Македония и Албания. Косово, несмотря на активные призывы албанского премьер-министра Эди Рамы, отказывается даже присутствовать на заседаниях форума участников проекта.

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