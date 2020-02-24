Анкара, , 23:08 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава минобороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

По данным минобороны Турции, Акар и Уоллес обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, а также обменялись мнениями по вопросам безопасности, обороны и оборонной промышленности.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином сообщил, что Россия и Турция готовят очередную серию переговоров, посвященных вопросам деэскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб.

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