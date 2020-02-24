Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.

Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.

Напомним, Вашингтон поддержал попытку государственного переворота в Венесуэле, которая провалилась. Вслед за этим в Белом доме приняли решение оказывать экономическое давление на страну.

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