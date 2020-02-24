Москва, , 22:41 — REGNUM Специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Москва рассчитывает на сотрудничество с США в киберпространстве, об этом 24 февраля сообщает «Коммерсантъ».

"Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнерами, включая США», — отметил Крутских в интервью изданию.

Чиновник отметил, что со стороны Вашингтона наблюдаются некоторые положительные сигналы, свидетельствующие о желании наладить диалог.