Женева, Швейцария, , 21:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, об этом 24 февраля сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства обсудит с Гуттеришем ситуацию в Сирии. Дискуссия состоится в рамках сессии Совета ООН по правам человека.

«Генеральный секретарь встретится в Лавровым», — отметил в комментарии изданию представитель Гуттериша Стефан Дюжаррик.

Напомним, за последние недели ситуация в сирийском Идлибе значительно обострилось, что вызвано поддержкой Турцией местных террористических бандформирований, которые ведут борьбу с правительством страны.