Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультаций при президенте США Томас Филипсон заявил, что вспышка коронавируса может быть не так вредна для экономики страны, как об этом говорится, об этом он заявил 24 февраля, выступая на конференции в Вашингтоне.

«Сезонный грипп убивает в США примерно 40 тыс. человек в год. В результате вспышки коронавируса умерло 2 тыс. 500 человек во всем мире», — отметил Филипсон.

Политик подчеркнул, что государство ежегодно сталкивается с инфекционными заболеваниями пострашнее коронавируса, тем не менее экономика их выдерживает.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. За два месяца вирусом заразились порядка 75 тыс. человек.