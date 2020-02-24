Киев, , 21:42 — REGNUM Украина планирует присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО, что даст дополнительный импульс в достижении цели по включению страны в Европейский союз и Североатлантический альянс. Об этом 24 февраля сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Украины Ирина Верещук.

«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели… Украина — член ЕС и член НАТО», — цитирует «Интерфакс-Украина» заявление Верещук.

Она подчеркнула, что на данный момент у стран-членов НАТО существует четкое понимание того, каким способом можно разблокировать работу комиссии «Украина — НАТО».

Верещук выразила надежду, что данный вопрос будет рассмотрен в мае текущего года в ходе Парламентской ассамблеи альянса в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Украина подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк отмечал, что эта программа является одним из приоритетных направлений для Украины.

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