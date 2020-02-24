Белград, 24 февраля 2020, 21:12 — REGNUM 24 марта в Белград, вероятно, прибудет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Об этом 24 февраля сообщил ТАСС сербский дипломатический источник.
«Визит … Лаврова в Сербию ожидается в конце марта, 24 числа», — отметил собеседник агентства.
Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме, направленной своему сербскому коллеге Ивице Дачичу в связи с Днём государственности Сербии, отметил, что российско-сербские отношения достигли уровня истинного стратегического партнёрства благодаря высокому доверию и интенсивному сотрудничеству.
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