Киев, , 21:00 — REGNUM Ни одного случая заражения коронавирусом не было зарегистрировано на территории Украины на 24 февраля. Об этом, как передает телеканал «112 Украина» сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

«На Украине не зарегистрировано ни одного случая, не выявлено ни одного положительного образца, свидетельствующего о наличии коронавируса», — отметил Ляшко.

По его словам, находящиеся на территории обсерватора в Полтавской области граждане Украины, эвакуированные из Китая, чувствуют себя хорошо, «никаких симптомов острого респираторного заболевания у них не зафиксировано».

Напомним, 24 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем telegram-канале, что специалисты Украины совместно с международными специалистами следят за развитием ситуации в связи с заболеванием коронавирусом для дальнейшего оперативного реагирования.

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