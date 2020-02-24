Берлин, , 20:40 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал стороны конфликта в Ливии принять мирное предложение, разработанное Объединенным военным комитетом («5+5»), об этом 24 февраля говорится в заявлении главы немецкого внешнеполитического ведомства.

«Я приветствую представления плана перемирия, созданного комитетом «5+5». Это важный шаг вперед», — говорится в заявлении, распространенном дипломатическим ведомством Германии.

Как отметил министр, предложенное соглашение предусматривает возвращение мирных граждан в свои дома, а также создание специального контроля за режимом прекращения огня.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. В настоящее время государство расколото на два лагеря, один из которых представляет Ливийская национальная армия, второй — Правительство национального согласия.

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