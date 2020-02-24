Белград, , 20:37 — REGNUM Сербия — один из гарантов Дейтонского соглашения, но при этом Белград не скрывает, что у него особые связи с Республикой Сербской. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич 24 января в Лондоне во время встречи с спецпредставителем США по Западным Балканам Мэттью Палмером.

При этом Брнабич подчеркнула, что для сербского руководства сохранение региональной стабильности является таким же приоритетом, как и европейская интеграция страны.

«Когда Палмер спрашивает у меня, что мы говорим Милораду Додику, когда с ним встречаемся, я отвечаю — то же самое, что по поводу данных тем говорим публично или на саммитах наподобие сегодняшнего», — процитировал слова Брнабич телеканал РТС.

По словам премьер-министра Сербии, когда речь идет об обстановке в Боснии и Герцеговине, ключевым аспектом является сохранение региональной стабильности, и в этом плане сербское руководство обсуждает данную тему в том числе и с членом Президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

По словам Брнабич, во время ее встречи с Палмером не обсуждались пошлины, которые Приштина ввела на товары из центральной Сербии.

«Мы ни одним словом не упомянули пошлины, введенные Приштиной, а также новую администрацию в Приштине. Это лучше всего показывает, насколько США в данный момент сфокусированы на возможной дестабилизации в БиГ и насколько внимательно они наблюдают за происходящим в этой стране. С другой стороны, это доказывает и тот факт, что Ричард Гренелл (спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины) полностью взял на себя отношения Белграда и Приштины и вопрос пошлин», — сказала Брнабич.

Напомним, что ранее член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик предложил обсудить вопрос выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Его заявление прозвучало после того, как конституционный суд БиГ принял решение о том, что сельскохозяйственные земли могут принадлежать исключительно государству БиГ, а не территориальным автономиям — Республике Сербской или Федерации БиГ. Поэтому, по мнению конституционного суда, действующий в Республике Сербской Закон о сельскохозяйственных землях является антиконституционным.

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