Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Запрос в Конгресс США на выделение около $1 млрд для борьбы с коронавирусом в ближайшее время направит Белый дом. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным источников, финансовые средства могут быть выделены из фонда помощи в чрезвычайной ситуации, а сам запрос могут направить в Конгресс в «ближайшие дни».

Как передавало ИА REGNUM, ранее число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории США превысило 30 человек.

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