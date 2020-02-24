Киев, , 20:13 — REGNUM В МИД Украины был вызван посол Сербии на Украине Аце Йованович в связи с размещением на российском стенде названия и символики «Республики Крым» на Международной туристической ярмарке в Белграде. Об этом 24 февраля сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, сербскому послу было передано требование того, чтобы подобные факты в Сербии в будущем не допускались.

Как передавало ИА REGNUM, после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года население Крыма отказалось признавать незаконную украинскую власть. Свое желание войти в состав РФ жители Крыма и Севастополя высказали 16 мая в ходе референдума о воссоединении с Россией, по результатам которого около 97% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

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