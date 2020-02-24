Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Тартуский (Юрьевский) мирный договор между РСФСР и Эстонией говорит «о праве наций положить конец иностранному правлению на своей территории». Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

«Как Тартуский мирный договор, так и декларация о независимости США говорят о духе самоопределения, о праве наций положить конец иностранному правлению на своей территории и достичь своей независимости», — говорится в поздравительной телеграмме, которую Помпео направил Эстонии по случаю 102-й годовщины государственной независимости республики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно условиям данного договора, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии, но после того как балтийская республика вошла в состав СССР в 1940 году, эти территории отошли РСФСР.

Ранее В МИД России назвала Тартуский мирный договор недействующим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что договор был заключен в 1920 году, а Эстония как государство существовала с 1918 до 1940 года, после чего вошла в состав Советского Союза и перестала быть субъектом международного права. Соответственно, и договор утратил свою силу.

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