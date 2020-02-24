Москва, , 19:53 — REGNUM Москва и Душанбе выразили обеспокоенность в связи с активизацией в Афганистане международных террористических группировок, находящихся у границ с Таджикистаном и рядом других стран Центральной Азии. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия и Таджикистан по-прежнему продолжают сотрудничество по содействию мирному урегулированию в Афганистане.

«Россия будет и впредь оказывать странам Центральной Азии необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. У нас единое мнение, что серьёзным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии остаётся 201-я военная база России в Таджикистане», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, его таджикистанский коллега проинформировал о том, что на севере Афганистана активизировалась деятельность террористических бандформирований, из-за которых Таджикистан несет потери среди военнослужащих пограничных служб, а также вынужден увеличивать финансовые затраты для обеспечения безопасности границ государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что сотрудничество России и Таджикистана по урегулированию процессов трудовой миграции развивается положительном ключе.

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