Тбилиси, , 19:40 — REGNUM Грузия следит за ситуацией с распространением коронавируса в Италии и рассматривает вопрос о возможности приостановки авиасообщения и с этой страной. Об этом журналистам заявил гендиректор Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, соответствующие меры правительство уже приняло в отношении Ирана, а ранее временно приостановило авиасообщение с Китаем. Не исключено, что аналогичные меры будут приняты и в отношении Южной Кореи, где также фиксируется рост заболевания коронавирусом.

«В связи с Ираном решение уже принято. Что касается авиасообщения с Италией, мы обсуждаем этот вопрос», — заявил Гамкрелидзе.

Официальный Тбилиси пока ни одного случая заболевания или заражения этим вирусом среди граждан Грузии либо прибывающих в страну гостей не подтвердил. Тем не менее, как утверждают представители Национального центра контроля заболеваний, специальные меры превенции пандемии принимаются и усиливаются.

Между тем, в связи с приостановкой авиасообщения с Ираном возникли проблемы у ряда граждан Грузии, которые оказались в этой стране в командировке или временной поездке. В том числе, в одном из иранских городов находилась с визитом делегация преподавателей тбилисского Кавказского университета, которая давала лекции для иранских студентов.

Как заявили члены грузинской делегации, из-за отмены авиарейсов им придется возвращаться в Тбилиси наземным транспортом, «на перекладных», через Азербайджан.

Отметим также, что после вспышки коронавируса в Китае на улицах Тбилиси резко возросло количество китайских туристов, а после сообщения о распространении этого вируса в Иране также резко увеличилось число посетителей из этой страны. Как заявляют приезжие, они добираются в Грузию транзитом через третьи страны, пытаясь здесь укрыться от угрозы заболевания.